Galatasaray - Beşiktaş! Muhtemel 11'ler...

Galatasaray dün akşam yaptığı antrenmanın ardından kampa girdi. Derbinin son hazırlığını tesislerinde gerçekleştiren sarı-kırmızılılarda Adem Büyük dışında eksik bulunmuyor. Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, Beşiktaş derbisinin son hazırlıklarını tamamladı ve kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Galatasaray ile Beşiktaş bugün 347. kez birbirine rakip olacak. 96 yıllık rekabette bugüne kadar oynanan 346 maçın 122’sini Cim-Bom, 111’ini Kartal kazanırken, 113 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Ligde yapılan 123 karşılaşmada ise Galatasaray 45, Beşiktaş ise 36 kez üstünlük kurdu. 42 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.

Yalçın’ın ilk derbisi

Beşiktaş’ta Abdullah Avcı’nın ardından teknik direktörlük koltuğuna oturan Sergen Yalçın, ilk kez bir derbide kulübede yer alacak. Siyah-beyazlıların başında bugüne kadar 6 karşılaşmada yer alan Yalçın, 4 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi aldı.Beşiktaş’ta Abdullah Avcı’nın ardından teknik direktörlük koltuğuna oturan Sergen Yalçın, ilk kez bir derbide kulübede yer alacak. Siyah-beyazlıların başında bugüne kadar 6 karşılaşmada yer alan Yalçın, 4 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi aldı.

Kartal’a 4 golü var

Cim-Bom’un formda forveti Radamel Falcao son 8 lig maçında 6 gol kaydetti. Dünyaca ünlü Kolombiyalı oyuncu daha önce Porto, Atletico Madrid ve Monaco formalarıyla Avrupa kupalarında Beşiktaş’a rakip olurken, siyah-beyazlı filelere toplam 4 gol göndermişti.

Burak açıldı

Beşiktaş’ın deneyimli golcüsü Burak Yılmaz, Falcao gibi son 8 lig maçında 6 kez rakip fileleri havalandırdı. Toplamda 11 gole ulaşan ve siyah-beyazlı takımdaki en verimli dönemini geçiren Burak bu gollerin 6’sını penaltıdan attı.

‘Hataya yer yok’

Cim-Bom’un dünyaca ünlü yıldız ismi Radamel Falcao, şampiyonluk yolunda çok önemli bir 90 dakika yaşayacaklarını söyledi. beIN Sports’a konuşan Kolombiyalı golcü, “Beşiktaş çok önemli bir rakibimiz. Porto, A.Madrid ve Monaco ile oynadığım dönemde kendilerine karşı mücadele ettim. İyi oyunculara sahipler” dedi.

Ligde zor bir sürece girdiklerine dikkat çeken Falcao şöyle devam etti:

“Ligde hata payının çok düşük olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Kişisel olarak her maça ayrı ayrı odaklanıyorum. Oyuncular için büyük maçlarda oynamak başlı başına bir motivasyon kaynağı. Zorlu bir süreçteyiz, hataya yer yok. Bu yüzden dikkatli olup farkımızı göstermeliyiz.”

Taktik program

Beşiktaş, Galatasaray derbisinin son hazırlığını dün akşam gerçekleştirdi. Siyah-beyazlı futbolcular, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı yapılan taktik ağırlıklı antrenmandan sonra tesislerde kampa girdi. Futbolcuların istasyon koşuları ve ısınma hareketlerinden sonra taktik çalışmalar gerçekleştirdiği bildirildi. Yaklaşık 1,5 saat süren idmanın, şut programıyla tamamlandığı ifade edildi. Kartal’da dev derbi öncesi uzun süreli sakatlıkları olan Dorukhan ve Douglas dışında eksik bulunmuyor.

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