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HaberlerBeşiktaş Haberleri Galatasaray, Çaykur Rizespor hazırlıklarını sürdürdü
30.05.2020 - 15:49 | | İHA

Galatasaray, Çaykur Rizespor hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig'İN 27. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, Çaykur Rizespor hazırlıklarını sürdürdü
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Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı.

Ana bölümde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılı ekip, Rizespor maçının hazırlıklarını Pazartesi günü Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

Galatasaray, Çaykur Rizespor hazırlıklarını sürdürdü

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