Galatasaray, Demir Grup Sivasspor maçının saatinin değişmesi için TFF'ye başvuruda bulundu

Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'ın bu maçın başlama saatiyle ilgili TFF'ye başvurduğu öğrenildi. Sarı kırmızılıların, şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip maç öncesinde TFF'ye başvuru yaparak karşılaşmanın daha erken saatte oynanmasını talep ettiği belirtildi.

Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşma 8 Mart Pazar günü saat 19:00'da başlayacak. Galatasaray, 2 hafta öncesinde TFF'ye başvuru yaparak maçın erken saate alınmasını talep etti. Yayıncı kuruluş bu öneriye sıcak bakarken, TFF'nin ise bu duruma olumsuz bakmamasına rağmen pazar günü 19:00'a bir başka büyük takımın maçını koyması gerektiği için henüz kararını vermediği ifade edildi.

Galatasaray'ın talebinin kabul edilmesi için TFF'nin değişiklikten etkilenecek diğer kulüplerden onay alması gerektiği öğrenildi. Fenerbahçe, Beşiktaş veya Trabzonspor kulüplerinden birinin pazar günü 19:00'da oynamayı kabul etmesi halinde Sivasspor - Galatasaray karşılaşmasının saat 16:00'ya alınması gündeme gelebilir. Konuyla ilgili son kararı TFF verecek.

SÜPER LİG'DE 25. HAFTA FİKSTÜRÜ

6 MART CUMA

20:00 Beşiktaş - Ankaragücü

7 MART CUMARTESİ

14:00 Malatyaspor - Konyaspor

17:00 Gaziantep FK - Trabzonspor

17:00 Göztepe - Başakşehir

20:00 Fenerbahçe - Denizlispor

8 MART PAZAR

13:30 Kasımpaşa - Kayserispor

16:00 Rizespor - Aytemiz Alanyaspor

19:00 Sivasspor - Galatasaray

9 MART PAZARTESİ

20:00 Gençlerbirliği - Antalyaspor