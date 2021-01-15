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15.01.2021 - 12:32 |

Galatasaray Denetim Kurulu hakkında verilen ibrasızlık kararı iptal edildi!

İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesi, yönetim kurulunun ardından Galatasaray Denetim Kurulu hakkında verilen ibrasızlık kararını da iptal etti.

Galatasaray Denetim Kurulu hakkında verilen ibrasızlık kararı iptal edildi!
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Galatasaray Divan Kurulu tarafından ibra edilmeyen sarı-kırmızılı yönetim, mahkeme yoluna başvurmuştu. Mahkeme, Galatasaray yönetimini haklı bularak idari ibrasızlık kararını iptal etmişti. İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesi, yönetim kurulunun ardından Galatasaray Denetim Kurulu hakkında verilen ibrasızlık kararını da iptal etti.

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