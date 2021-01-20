Galatasaray-Denizlispor: 6-1

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray ile Yukatel Denizlispor karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Galatasaray 6-1'lik skorla kazandı.

Galatasaray 9. dakikada Emre Akbaba, 17. dakikada Sofiane Feghouli ve 45+1. dakikada Ryan Donk ile ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

Denizlispor adına ilk maçına çıkan 18 yaşındaki Kosovalı oyuncu Veton Tusha, 46'da oyuna girdikten sonra 48. dakikada takımı adına tek golü attı.

60. dakikada Muhammet Özkal kendi kalesine attığı golle farkı yeniden 3'e çıkardı. İlk golün asistini yapan Younes Belhanda, 64. dakikada takımının 5. golünü attı. Jesse Sekidika, 90+2. dakikada maçın skorunu belirledi.

Derbi mağlubiyeti sonrası yeniden 3 puanla tanışan Galatasaray, puanını 36'ya yükseltti. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Denizlispor ise 14 puanla ligin son sırasında kaldı.

Galatasaray, 24 Ocak Pazar günü saat 16.00'da Yeni Malatyaspor'un konuğu olacak. Denizlispor ise aynı gün ve aynı saatte Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

Maçtan dakikalar

1'inci dakikada Feghouli, Linnes'in pasıyla sağ kanattan ceza sahasına girdi ve çizgiye indi. Bu oyuncunun içeri yerden sert çevirdiği top kaleci Pantilimon'da kaldı.

3'üncü dakikada Belhanda ceza yayında topla buluştu ve Emre Akbaba'ya ara pası gönderdi. Denizlispor savunması bu pası karşılarken, yine yay üzerinde topu önünde bulan Babel bekletmeden vuruşunu yaptı, top auta gitti.

7'nci dakikada Rodallega'nın ceza sahasına yakın bir noktadan kullandığı serbest vuruşta top, kaleci Muslera'da kaldı.

8'inci dakikada Feghouli, savunma arkasına koşu yapan Belhanda'yı gördü. Belhanda ceza sahasına girer girmez topu penaltı noktasına çevirirken, bu bölgede bulunan Emre Akbaba'nın vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

17'nci dakikada Linnes sağ kanattan açtığı orta ile topu Babel ile buluşturdu. Babel meşin yuvarlağı sırtı dönük alırken, savunmanın müdahalesiyle top Feghouli'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun yerden sert şutunda top filelere gitti: 2-0.

35'inci dakikada Sagal'ın pasıyla ceza sahasına giren Recep Niyaz'ın kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vuruşunu Muslera kornere çeldi.

40'ıncı dakikada Dossevi'nin sağ kanattan içeriye çevirdiği ortaya savunma müdahale yaparken, seken top altıpasta bulunan Rodallega'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda topu Muslera kurtardı.

45+1'inci dakikada Galatasaray'ın paslaşarak kullandığı köşe vuruşunda açılan ortanın Sagal'a çarpaması sonucunda top ceza sahası içine doğru geldi. Donk, yaptığı kafa vuruşuyla ağları sarstı: 3-0.

İlk yarı Galatasaray'ın 3-0'lık üstünlüğü ile son buldu.

48'inci dakikada Rodallega'nın sağ kanattan içeri çevirdiği topu kontrol eden Tusha, yaptığı vuruşla farkı 2'ye indirdi: 3-1.

59'uncu dakikada Belhanda'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Feghouli, topu çektikten sonra vuruşunu yaptı, Pantilimon topu konrere çeldi.

60'ıncı dakikada Babel'in pasıyla hızla ceza sahasına giren Saracchi vuruşunu yaptı, Pantilimon'dan seken top Muhammet Özkal'a çarparak ağlarla buluştu: 4-1.

64'üncü dakikada Saracchi'nin sol kanattan kestiği topla ceza sahası yayında Belhanda buluştu. Belhanda pasını Linnes'e aktarırken, Norveçli futbolcu da yeniden topu Belhanda ile buluşturdu. Faslı yıldız futbolcunun ceza sahası yayına yakın bölgeden yaptığı plase vuruş ağlara gitti: 5-1.

70'inci dakikada savunmanın hatasıyla topu kapan Babel, hızla ceza sahasına sokuldu. Babel, topu kalecinin üzerinden aşırtarak ağlara göndermek istedi ancak top üstten auta çıktı.

75'inci dakikada Rodallega'nın ara pasıyla ceza sahasına sokulan Sagal'ın vuruşunu Muslera çıkardı.

80'inci dakikada Emre Akbaba'nın ceza sahası içinden yaptığı vuruş Pantilimon'dan sekti. Seken topa Ömer Bayram'ın vuruşu ise yine Pantilimon'da kaldı.

90+2'nci dakikada Babel'in pasıyla ceza sahasına giren Sekidika, sert vuruşuyla ağları sarstı: 6-1.

Müsabaka ev sahibi ekibin 6-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

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