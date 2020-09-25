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25.09.2020 - 14:31 | | İSTANBUL (AA) -

Galatasaray derbi hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe ile 27 Eylül Pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki idmanda, Hajduk Split maçında tam süre alan futbolcular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer futbolcular ise ısınmanın ardından pas oyunları oynadı. İdmanın ana bölümünde ise taktik çalışmalar yapıldı.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe maçı öncesindeki son antrenmanını yarın saat 17.30'da yaptıktan sonra kampa girecek.

Galatasaray derbi hazırlıklarına başladı

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