Galatasaray derbisinde Altay Bayındır'ın ilginç sınavı!

Dev derbide kaleciler de en merak edilen isimler olacak. Galatasaray’da Fernando Muslera gibi bir ismin yokluğunu kapatmaya çalışan Fatih Öztürk ve Fenerbahçe’nin artık ‘1’ numarası olan Altay Bayındır, 2 haftada 1 gol yedi. Ancak oyuna katılımda ilginç bir tablo dikkat çekiyor.



Altay, 2 haftada topu oyuna sokmada yüzde 88’lik başarı elde etti. Fatih’te bu rakam yüzde 67’de kaldı. Muslera oynarken bu rakam yüzde 85’leri buluyordu. En merak edilen detay ise Altay’a henüz ceza sahası dışından şut gelmedi. Ligin en çok şut çeken takımlarından Galatasaray olduğuna göre ilginç bir 90 dakika bizleri bekliyor.

Samatta merakı

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinden galibiyetle ayrılmak istiyorsa gol istatistiğini yukarı çekmek zorunda. Çünkü 2 maçta gol ortalaması 1.0’da kaldı. Galatasaray iki haftada attığı 5 golle maç başına 2.5’luk gol ortalaması yakaladı. Özellikle geçen haftaki Hatayspor maçı Fenerbahçe’nin hücum hanesine eksi olarak yazıldı. Yeni transfer Samatta ilk kez süre alacak ve nasıl bir etki bırakacak merak konusu. Thiam, Valencia, Frey gibi opsiyonlar da dikkat çekiyor.

Marcao’nun yükselen formu

Savunma hatları derbilerde her zaman belirleyici oluyor. Şu anda Galatasaray’da, Fenerbahçe’ye göre daha hazır bir tandem var. Marcao-Luyindama ikilisine karşılık Fenerbahçe 2 haftada 2 farklı tandem kurdu (Zanka-Serdar ve Zanka-Lemos).. Şu anda hazır bir Marcao sahada... Brezilyalı, yüzde 86 pas isabeti, maç başına 2.0 top kapma ve maç başına 1.0 hava topu mücadelesiyle öne çıktı. Avrupa’nın önemli takımlarının istediği Marcao için derbi adeta bir vitrin maçı olacak. Sarı-lacivertlilerde Hatay maçının iyilerinden Lemos, 4 hava topu kazandığı 3 de top kaptığı maçta bir hayli etkiliydi.

Galatasaray-Fenerbahçe Derbi Tarihine Geçen Fotoğraflar