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26.09.2020 - 19:17 |

Galatasaray Doğa Sigorta - Anadolu Efes: 56-80

ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes, deplasmanda Galatasaray Doğa Sigorta'yı 80-56 mağlup etti.

Galatasaray Doğa Sigorta - Anadolu Efes: 56-80
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ING Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında oynanan karşılaşmada Anadolu Efes, Galatasaray'ı 80-56 mağlup etti. 

Galatasaray'ın hücumda etkili olduğu dakikalarda rakibinin savunma hatalarından yararlanarak aranın açılmasına izin vermeyen Anadolu Efes, 7. dakikada sarı-kırmızılıları yakaladı: 13-13. Tolga Geçim'in üç sayılık basketiyle maçta ilk kez öne geçen lacivert-beyazlılar, üstünlüğünü koruyamadı ve ilk çeyrek 20-20 eşitlikle sona erdi. 

İkinci periyotta yaptığı etkili savunma ile sarı-kırmızılıların sayı bulmasını zorlaştıran Anadolu Efes, hücumda yakaladığı fırsatları değerlendirdi. 16. dakikada farkı 9 sayıya (33-24) yükselten lacivert-beyazlı ekip, pota altındaki performansıyla üstünlüğünü korusa da Galatasaray son anlarda bulduğu basketlerle arayı kapattı. Anadolu Efes devreye 35-31 önde girmeyi bildi. 

Üçüncü periyoda Sertaç Şanlı'nın sayılarıyla başlayan Anadolu Efes, 24. dakikada Micic'in basketiyle farkı yeniden 9 sayıya (42-33) yükseltti. Savunmadaki sert oyunuyla Galatasaray'ın farkı kapatma çabalarını boşa çıkaran lacivert-beyazlı ekip, rakibinin boyalı alanda sayı üretmesini de engelledi ve son çeyreğe 52-42 üstünlükle girdi. 

Son çeyrekte 7-0'lık seri yakalayarak 33. dakikada farkı 17 sayıya (61-44) yükselten Anadolu Efes, kalan bölümde temposunu düşürse de aranın kapanmasına izin vermedi ve karşılaşmayı 80-56 kazandı.

Galatasaray Doğa Sigorta - Anadolu Efes: 56-80

Salon: Sinan Erdem 

Hakemler: Emin Moğulkoç, Semih Vural, Ali Köseoğlu 

Galatasaray: Macon 21, Yiğit Arslan 3, Motum 10, Ayberk Olmaz 2, Göksenin Köksal 2, Hamilton 5, Hunter 3, Williams 10 

Anadolu Efes: Singleton 9, Tolga Geçim 8, Micic 11, Dunston 10, Simon 12, Yiğitcan Saybir 6, Doğuş Balbay 4, Erten Gazi 2, Sertaç Şanlı 18, Anderson 

1. Periyot: 20-20 

Devre: 31-35 

3. Periyot: 42-52

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