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24.07.2020 - 18:46 | | DHA

Galatasaray Doğa Sigorta, Daryl Macon ile anlaştı!

Galatasaray Doğa Sigorta, NBA'de Dallas Mavericks ve Miami Heat formaları da giyen Daryl Macon ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray Doğa Sigorta, Daryl Macon ile anlaştı!
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Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, Birleşik Amerikalı gard Daryl Macon ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı kırmızılı kulübün resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, "Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Birleşik Amerikalı guard Daryl Macon ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Oyuncumuza hoş geldin dileklerimizi iletir, sarı kırmızılı formamızla başarılı bir sezon geçirmesini temenni ederiz" ifadeleri yer aldı.

Galatasaray Doğa Sigorta, Daryl Macon ile anlaştı

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