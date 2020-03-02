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HaberlerEurocup Haberleri Galatasaray Doğa Sigorta, ULEB Avrupa Kupası'nda Rytas deplasmanında
02.03.2020 - 12:33 | | AA

Galatasaray Doğa Sigorta, ULEB Avrupa Kupası'nda Rytas deplasmanında

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası son 16 turu G Grubu'nun 6. ve son maçında yarın Litvanya temsilcisi Rytas'a konuk olacak.

Galatasaray Doğa Sigorta, ULEB Avrupa Kupası'nda Rytas deplasmanında

Başkent Vilnius'taki Siemens Arena'da oynanacak maç TSİ 20.00'de başlayacak.

Grupta yaptığı 5 maçın 2'sini kazanıp, 3'ünü kaybeden sarı-kırmızılı ekip, averajla Rytas'ın ardından son sırada yer aldı. Rusya temsilcisi UNICS Kazan'ın çeyrek finale çıkmayı garantilediği grupta 3 takımın çıkma ihtimali bulunuyor.

Galatasaray Doğa Sigorta'nın çeyrek final yükselmesi için yarınki karşılaşmayı kazanması gerekiyor. Sarı-kırmızılı ekip, maçını kazandıktan sonra 4 Mart Çarşamba günü oynanacak Monaco-UNICS Kazan karşılaşmasında Fransa temsilcisinin kaybetmesini bekleyecek. Galatasaray Doğa Sigorta, ikili averajda eşitliğin olduğu Monaco'nun kaybetmesi durumunda ise 53 sayı geride olduğu averajın kapanmasını umacak.

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Galatasaray, yarınki müsabakayı kaybetmesi durumunda Avrupa'ya veda edecek.

G Grubu'nda iki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk maçı Litvanya temsilcisi 89-73 kazanmıştı.

Galatasaray Doğa Sigorta, ULEB Avrupa Kupasında Rytas deplasmanında

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