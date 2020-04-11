Galatasaray dünyada ilk 5'e girdi

Sosyal medyanın etkin kulüplerinden Galatasaray, Ocak-Mart 2020 tarihlerinde Twitter üzerinde fark yarattı.

Özellikle ilk 3 aylık dilimde Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de 20 yıl sonra alınan galibiyetin de faktörüyle sarı-kırmızılılar tüm dünyada en fazla etkileşim alan ilk 5 kulüpten biri oldu.

MBA Sports Management'ın araştırmasında Galatasaray, 2020'nin ilk 3 ayında 20 milyon etkileşim alarak, 4. sıraya oturdu. Bu sıralamada Brezilya'dan Flamengo 26.9 milyon etkileşimle ilk sırada yer alırken, Liverpool 24.1 milyon etkileşimle 2. sırada bulunuyor.

3. sırayı 23.4 milyon etkileşimle Barcelona alırken; 4. Galatasaray 20 milyon etkileşim ve 5. Manchester United 19.8 milyon etkileşime sahip.