23.10.2020 - 22:51 | | AA
Galatasaray - Eczacıbaşı: 3-2
Misli.com Sultanlar Ligi'nde Galatasaray, Eczacıbaşı'nı 3-2 mağlup etti. Galatasaray, 5 yıl sonra Eczacıbaşı karşısında galip geldi.
Misli.com Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Eczacıbaşı VitrA'yı 3-2 mağlup etti. Galatasaray, 5 yıl sonra Eczacıbaşı karşısında galip geldi.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Erdal Akıncı, Aylin Turnaoğlu
Galatasaray HDI Sigorta: Selin Arifoğlu, Çağla Akın, Kosheleva, Ergül Eroğlu, Rykhliuk, Güldeniz Önal, (Gizem Karadayı, Derya Çayırgan, İlkin Aydın, Beren Yeşilırmak, Elifsu Ericek, Nilay Karaağaç)
Eczacıbaşı VitrA: Elif Şahin, Thompson, Ogbogu, Boskovic, Hande Baladın, Beyza Arıcı (Simge Aköz, Fatma Yıldırım, Mirkovic, Yasemin Güveli)
Setler: 22-25, 25-23, 27-25, 22-25, 15-11
Süre: 145 dakika (31, 30, 34, 32, 18)