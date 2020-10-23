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23.10.2020 - 22:51 | | AA

Galatasaray - Eczacıbaşı: 3-2

Misli.com Sultanlar Ligi'nde Galatasaray, Eczacıbaşı'nı 3-2 mağlup etti. Galatasaray, 5 yıl sonra Eczacıbaşı karşısında galip geldi.

Galatasaray - Eczacıbaşı: 3-2
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Misli.com Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Eczacıbaşı VitrA'yı 3-2 mağlup etti. Galatasaray, 5 yıl sonra Eczacıbaşı karşısında galip geldi.

Salon: Burhan Felek 

Hakemler: Erdal Akıncı, Aylin Turnaoğlu 

Galatasaray HDI Sigorta: Selin Arifoğlu, Çağla Akın, Kosheleva, Ergül Eroğlu, Rykhliuk, Güldeniz Önal, (Gizem Karadayı, Derya Çayırgan, İlkin Aydın, Beren Yeşilırmak, Elifsu Ericek, Nilay Karaağaç) 

Eczacıbaşı VitrA: Elif Şahin, Thompson, Ogbogu, Boskovic, Hande Baladın, Beyza Arıcı (Simge Aköz, Fatma Yıldırım, Mirkovic, Yasemin Güveli)

 Setler: 22-25, 25-23, 27-25, 22-25, 15-11 

Süre: 145 dakika (31, 30, 34, 32, 18)

Galatasaray - Eczacıbaşı: 3-2

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