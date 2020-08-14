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HaberlerVoleybol Haberleri Galatasaray, Eczacıbaşı VitrA'yı yendi!
14.08.2020 - 23:01 | | AA

Galatasaray, Eczacıbaşı VitrA'yı yendi!

Voleybolda Eczacıbaşı Hazırlık Turnuvası'nda ilk gün  tamamlandı. Galatasaray, Eczacıbaşı VitrA'yı 3-2 yendi.

Galatasaray, Eczacıbaşı VitrA'yı yendi!
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Voleybolda Eczacıbaşı Hazırlık Turnuvası'nda ilk gün  tamamlandı. 

Eczacıbaşı Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Eczacıbaşı Spor  Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvanın ilk maçında Türk Hava Yolları, Sistem9  Yeşilyurt'u 3-0 mağlup etti.    Günün ikinci maçında ise Galatasaray, Eczacıbaşı VitrA'yı 3-2 yendi.

Turnuvanın ikinci gününde yarın saat 15.30'da Türk Hava  Yolları-Galatasaray, saat 18.00'de ise Eczacıbaşı VitrA-Sistem9 Yeşilyurt  karşılaşmaları oynanacak.

Galatasaray, Eczacıbaşı VitrAyı yendi

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