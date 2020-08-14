Galatasaray, Eczacıbaşı VitrA'yı yendi!

Voleybolda Eczacıbaşı Hazırlık Turnuvası'nda ilk gün tamamlandı.

Eczacıbaşı Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Eczacıbaşı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvanın ilk maçında Türk Hava Yolları, Sistem9 Yeşilyurt'u 3-0 mağlup etti. Günün ikinci maçında ise Galatasaray, Eczacıbaşı VitrA'yı 3-2 yendi.

Turnuvanın ikinci gününde yarın saat 15.30'da Türk Hava Yolları-Galatasaray, saat 18.00'de ise Eczacıbaşı VitrA-Sistem9 Yeşilyurt karşılaşmaları oynanacak.