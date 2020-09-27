Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? GS FB derbi maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler...

Galatasaray Fenerbahçe derbisi için geri sayım başladı. Büyük bir heyecanla beklenen zorlu maçın ne zaman, saat kaçta oynanacağını ve muhtemel 11'lerini merak ediyor. İşte merakla araştırılan Galatasaray Fenerbahçe derbisinin günü başlama saati ve muhtemel 11'leri ile ilgili ayrıntılar...



GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?



Galatasaray Fenerbahçe maçı 27 Eylül Pazar günü saat 19:00'da başlayacak ve beIN Sports HD1'den yayınlanacak.

İLK 11'LER;

Galatasaray: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Arda, Feghouli, Falcao

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Tisserand, Lemos, Caner, Gustavo, Sosa, Ozan, Deniz, Thiam, Valencia

DERBİNİN İDDİA ORANLARI AÇIKLANDI



Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bu önemli derbi karşılaşmasının iddaa oranları belli oldu.

İddaa risk yönetimi Galatasaray'ın galibiyetine 1.90 oran verirken beraberliğe 3.10 oran verdi. Fenerbahçe'nin galibiyeti oranı ise 2.80 olarak belirlendi.

Galatasaray, 27 Eylül Pazar günü Türk Telekom Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

FATİH TERİM DERBİNİN ŞİFRESİNİ BELİRLEDİ

Galatasaray’da bugünkü Fenerbahçe derbisinin şifresi yüksek tempo olacak. Sezona iyi bir başlangıç yapan sarı-kırmızılılar Fenerbahçe’ye karşı kritik bir mücadeleye çıkacak. Fiziksel verilerde iyi ve hazır olmalarının Fenerbahçe’ye karşı avantaj olduğunu düşünen Teknik Direktör Fatih Terim bu konuda uyarılarda bulundu.

Takımın form durumundan memnun olan deneyimli hoca, kontrollü ve temposuz oyunun rakiplerine avantaj sağlayacağını düşünüyor. Bu nedenle oyuncularından Gaziantep ve Başakşehir maçlarında olduğu gibi tempolu oynamalarını isteyen Terim, pas sayısından ziyade hızlı hücumlar istiyor.

Perşembe gecesi Avrupa Ligi maçına çıkmalarına karşın yaptığı revizyonla ideal takımı dinlendiren tecrübeli teknik adam ilk dakikadan itibaren baskı kurulmasını hedefliyor.

Buna göre Fenerbahçe’nin düşündüğü yavaş tempoda karşılaşmanın oynanmasına izin verilmeyecek. Topu mümkün olduğunca hızlı şekilde dolaştırmalarını oyuncularından talep eden Terim, orta alanda Taylan, Belhanda ve Emre Kılınç’ın enerjisine güveniyor.



Ayrıca Omar ve Linnes, Fenerbahçe’nin kanatlarda yaşayabileceği defansif zaafları değerlendirmek için sık sık hücuma çıkacak.



EROL BULUT SAMATTA'YI İLK 11'DE SÜRECEK

Erol Bulut, sarı-kırmızılılara karşı forvette Samatta’yı, kanatlarda da Thiam ile Valencia’yı denedi. Hücumdaki yeni üçlü, 2013-14 sezonunda şampiyonluğu sağlayan Kuyt, Webo, Sow ve Emenike hattını akıllara getirdi.

Fenerbahçe’de Galatasaray derbisi öncesi kadro büyük ölçüde şekillendi.

Sarı-lacivertliler yeni transferlerin de oynayacağı farklı bir kadro ile sahada yer almayı planlıyor.

Özellikle Mbwana Samatta’nın gelişi ile birlikte hücum hattı güçlendi.

Teknik direktör Erol Bulut ileri uçta Samatta’ya forma verirken kanatlarda ise Thiam ile Valencia’yı deniyor.

Bu üçlünün dinamik yapısından faydalanmak isteniyor.

Özellikle önde baskı yapıp rakip savunmayı hataya zorlayabilecek bir yapı oluşturma planı mevcut.

Erol Bulut’un istediği verimi alması durumunda diğer maçlarda da bu üçlüyü bir arada oynatmayı planladığı ifade edildi.

2013-14 sezonunda şampiyon olan kadroda Kuyt, Sow, Emenike ve Webo’nun ön tarafta yaptığı işlerin benzerini bu üçlünün yapması hedefleniyor. Ayrıca transfer çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler, oluşan bu 3 hücum üçlüsüne yeni alternatiflerin de katılması bekleniyor.

Öte yandan derbide savunma da büyük önem taşıyacak. Fenerbahçe’nin savunmasında Marcel Tisserand sürprizi yaşanabilir. Wolfsburg’tan transfer edilen tecrübeli futbolcu bu haftaki çalışmalarda ilk 11’de denendi.

Erol Bulut’un alınması için ısrarcı olduğu Tisserand’ın Zanka’nın yerine forma giyme ihtimali yüksek. Derbi öncesinde hücum kadar defansa da büyük önem veriliyor.