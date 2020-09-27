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27.09.2020 - 07:00 |

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde gözler üstte

Galatasaray-Fenerbahçe arasında bugün oynanacak dev derbi için www.misli.com üyelerinin büyük bölümü bol gol tercihinde bulunuyor, kritik mücadelede 2.5 üstü ve penaltı bekleniyor

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde gözler üstte
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Türkiye’de nefesler tutuldu, herkes sezonun ilk büyük buluşması Galatasaray-Fenerbahçe randevusu için geri sayıma geçti.
Dev derbinin heyecanı Türkiye’nin yasal şans oyunları platformu www.misli.com ’da da hafta sonunun en çok ilgi çeken karşılaşması oldu.
www.misli.com ’da tek maç ve canlı oynayabileceğiniz derbide birbirinden farklı tercihler ön plana çıktı. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki son 7 buluşmanın 6’sı beraberlik, son randevu ise Galatasaray’ın galibiyetiyle sonuçlanmıştı. Bu istatistikler doğrultusunda üyelerin bahis öncelikleri gol toplamı ve alternatif bahisler üzerine yoğunlaştı.
www.misli.com üyelerinin yüzde 33’ünün tercihi Galatasaray galibiyeti oldu. Fenerbahçeli üyelerin yüzde 25’i ve Beşiktaşlı üyelerin de yüzde 30’u tercihini ‘2.5 gol üstü’ bahsinden yana kullandı.
Derbide ‘penaltı olur’ ve ‘kırmızı kart olur’ seçimleri de yoğun şekilde oynanıyor.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde gözler üstte

Galatasaray-Fenerbahçe Derbi Tarihine Geçen Fotoğraflar

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