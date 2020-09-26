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26.09.2020 - 22:54 | | AA

Galatasaray, Fenerbahçe derbisine hazır!

Galatasaray, Süper Lig'de Fenerbahçe'yi ağırlayacağı derbi karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı. Kulüp başkanı Mustafa Cengiz ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak da antrenmanı izledi.

Galatasaray, Fenerbahçe derbisine hazır!
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Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacağı derbi karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. 

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki son idmanın ilk bölümde oyuncular, gruplar halinde dar alanda pas oyunu oynadı. Sarı-kırmızılılar, ana bölümde ise taktik çalışma gerçekleştirdi. 

Kulüp başkanı Mustafa Cengiz ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak da antrenmanı izledi. Cengiz ile Albayrak, Fatih Terim ve oyunculara derbi maçta başarı dileklerinde bulundu.

Galatasaray, Fenerbahçe derbisine hazır

Galatasaray, Fenerbahçe derbisine hazır

 

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