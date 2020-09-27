Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Alper Ulusoy

Türkiye'nin gözü bu akşam saat 19.00'da Türk Telekom Stadyumu'nda olacak. Galatasaray ve Fenerbahçe 111 yıllık asırlık derbinin 392. randevusuna bu akşam çıkacak.

Karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek. Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Cem Satman yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Mete Kalkavan olacak.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Alper Ulusoy oldu. AVAR koltuğunda ise Serkan Tokat ve Bahattin Duran oturacak.

Galatasaray-Fenerbahçe Derbi Tarihine Geçen Fotoğraflar