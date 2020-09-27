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27.09.2020 - 18:46 |

Galatasaray Fenerbahçe maçı şifresiz izlenebilecek mi? Şifresiz mi?

Süper Lig'in 3. haftasında dünya derbisi futbolseverleri bekliyor. 6 puanlı Galatasaray 4 puanı bulunan Fenerbahçe'yi sahasında konuk ediyor. Herkesin dilinde aynı soru var: Galatasaray Fenerbahçe maçı şifresiz izlenebilecek mi?

Galatasaray Fenerbahçe maçı şifresiz izlenebilecek mi? Şifresiz mi?
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Galatasaray - Fenerbahçe maçı için nefesler tutulmuş durumda... Dünya derbisi için düdük sesi beklenirken ezeli rekabeti büyük bir heyecanla bekleyenlerin kafasında birtakım sorular yer alıyor. O soruların en başında ise 'Galatasaray Fenerbahçe maçı şifresiz izlenebilecek mi?' geliyor.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray Fenerbahçe maçı bu akşam saat 19.00'da Türk Telekom Arena'da oynanacak. Müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek. Derbinin VAR hakemi ise Alper Ulusoy olacak. Karşılaşma beIN SPORTS HD1 kanalından canlı ve şifreli yayınlanacak.

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