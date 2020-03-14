Galatasaray-Fenerbahçe Öznur Kablo: 80-77

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta karşılaşmasında Galatasaray, Fenerbahçe Öznur Kablo'yu konuk etti.

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda koronavirüs tehlikesi nedeniyle seyircisiz olarak oynanan mücadele, sarı - kırmızılı ekibin 80-77'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Galatasaray, bu galibiyetle birlikte üst üste 6. galibiyetini almış oldu. Fenerbahçe Öznur Kablo ise 8 maç aradan sonra sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Orkun Yurtdaş xx, Göksun Öz xx, Umut Özgün Ergin xx

Galatasaray: Işıl Alben xx 4, Hartley xxxx 29, Meltem Yıldızhan xx 2, Tilbe Şenyürek xx 12, Stankovic xx 11, Macaulay xxx 16, Sinem xx 2, Şerife xx 4

Başantrenör: Efe Güven

Fenerbahçe: Olcay Çakır xx 4, Iagupova xxx 24, Zandalasini xx 11, Tuğçe Canıtez xx 3, Williams xxx 17, Ayşe xx 5, Gray xx 2, Stokes xx 9

Başantrenör: Victor Lapena

1. periyot: 18-18

Devre: 42-39 (Galatasaray lehine)

3. periyot: 64-58 (Galatasaray lehine)

5 faul: Hartley (Galatasaray)





Kobe'nin anısına...