Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor da Süleyman Seba'yı andı

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda, "Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden olan Beşiktaş Jimnastik Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı, vefatının 6. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz" denildi.

Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan anma mesajı

Fenerbahçe Kulübü, Beşiktaş Kulübünün onursal başkanı Süleyman Seba'nın vefatının 6. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı. Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Beşiktaş Jimnastik Kulübünün onursal başkanı Süleyman Seba'yı, vefatının 6. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.

Trabzonspor'un sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda, "Güzel oyunun güzel adamlarından Beşiktaş Kulübünün onursal başkanı Süleyman Seba'yı vefatının 6. yıl dönümünde saygıyla anıyoruz." ifadesine yer verildi.

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