Galatasaray - Gaziantep FK hakemi kim? Galatasaray - Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, Türk Telekom Arena'da Gaziantep FK'yı konuk edecek. Futbol severlerin kaçırmak istemediği karşılaşmanın saati ve hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. Peki Galatasaray - Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Gaziantep FK maçı bugün saat 20:00'da Bein Sports 1'de canlı yayınlanacak.

GALATASARAY - GAZİANTEP MAÇI HAKEMİ KİM?

Galatasaray Gaziantep FK maçını Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ve İlker Takpak. Mücadelede 4. hakem ise Turgut Doman olacak.

GALATASARAY - GAZİANTEP FK MUHTEMEL 11'LERİ

GALATASARAY

Fatih

Omar

Luyindama

Marcao

Saracchi

Taylan

Belhanda

Ömer

Feghouli

Arda

Falcao

GAZİANTEP FK

Günay

Olkowski

Djilobodji

Tosca

Kana-Bıyık

Morais

Kenan

Sousa

Maxim

Güray

Andre