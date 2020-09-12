Galatasaray - Gaziantep FK hakemi kim? Galatasaray - Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig heyecanı başladı. Galatasaray - Gaziantep FK maçı için taraftarlar arayışa geçti. Büyük mücadelenin yaşanacağı Galatasaray - Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte nefeslerin tutulduğu karşılaşma hakkında bilinmesi gerekenler...
Galatasaray, Türk Telekom Arena'da Gaziantep FK'yı konuk edecek. Futbol severlerin kaçırmak istemediği karşılaşmanın saati ve hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. Peki Galatasaray - Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Galatasaray - Gaziantep FK maçı bugün saat 20:00'da Bein Sports 1'de canlı yayınlanacak.
GALATASARAY - GAZİANTEP MAÇI HAKEMİ KİM?
Galatasaray Gaziantep FK maçını Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ve İlker Takpak. Mücadelede 4. hakem ise Turgut Doman olacak.
GALATASARAY - GAZİANTEP FK MUHTEMEL 11'LERİ
GALATASARAY
Fatih
Omar
Luyindama
Marcao
Saracchi
Taylan
Belhanda
Ömer
Feghouli
Arda
Falcao
GAZİANTEP FK
Günay
Olkowski
Djilobodji
Tosca
Kana-Bıyık
Morais
Kenan
Sousa
Maxim
Güray
Andre