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HaberlerSüper Lig Haberleri Galatasaray - Gaziantep FK hakemi kim? Galatasaray - Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?
12.09.2020 - 13:14 |

Galatasaray - Gaziantep FK hakemi kim? Galatasaray - Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig heyecanı başladı. Galatasaray - Gaziantep FK maçı için taraftarlar arayışa geçti. Büyük mücadelenin yaşanacağı Galatasaray - Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte nefeslerin tutulduğu karşılaşma hakkında bilinmesi gerekenler...

Galatasaray - Gaziantep FK hakemi kim? Galatasaray - Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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Galatasaray, Türk Telekom Arena'da Gaziantep FK'yı konuk edecek. Futbol severlerin kaçırmak istemediği karşılaşmanın saati ve hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. Peki Galatasaray - Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Gaziantep FK maçı bugün saat 20:00'da Bein Sports 1'de canlı yayınlanacak.

GALATASARAY - GAZİANTEP MAÇI HAKEMİ KİM?

Galatasaray Gaziantep FK maçını Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ve İlker Takpak. Mücadelede 4. hakem ise Turgut Doman olacak.

GALATASARAY - GAZİANTEP FK MUHTEMEL 11'LERİ

GALATASARAY

Fatih
Omar
Luyindama
Marcao
Saracchi
Taylan
Belhanda
Ömer
Feghouli
Arda
Falcao

GAZİANTEP FK

Günay
Olkowski
Djilobodji
Tosca
Kana-Bıyık
Morais
Kenan
Sousa
Maxim
Güray
Andre

 

 

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