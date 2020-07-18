Galatasaray - Göztepe maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da

Arka arkaya gelen kötü sonuçlar sonrası önce şampiyonluktan olan Galatasaray, şimdi de Avrupa kupalarına bile katılamama tehlikesiyle karşı karşıya! İlk 4'ün dışına düştüler ve önlerindeki Beşiktaş ile aralarında 4 puan fark var... Fernando Muslera, Mario Lemina, Radamel Falcao ve Florin Andone sakat. Ryan Donk'un durumu maç saati netleşecek. Donk yetişirse savunmada değil orta sahada görev yapacak. Genç stoper Emin Bayram, Ankaragücü maçında olduğu gibi bir kez daha kaptan olarak sahaya çıkabilir. Muslera'nın sakatlığı sonrası eldivenleri devralan Okan Kocuk, sürpriz bir kararla yerini Berk Balaban'a bırakabilir.

Orta sıralarda gezinen ve ligde çıktığı son 11 maçta sadece 1 kez kazanabilen Göztepe'de değişim gündemde! Aykut Kocaman'ın ismi teknik direktörlük için ciddi şekilde anılmaya başladı... Cameron Jerome, Deniz Kadah ve Serdar Gürler sakat. Son antrenmana çıkmayan Kamil Wilczek de İstanbul kafilesinde yer almadı. Geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği karşısında yediği hatalı gol sonrası konsantrasyonu dağılan Göktuğ Bakırbaş, Beto'nun sakatlığında kaleye geçmişti. Portekizli tecrübe kalecinin durumu belirsiz. Jerome, Deniz Kadah ve Wilczek'in yokluğunda gole en yakın ismin Stefano Napoleoni olması bekleniyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Göztepe'nin ligde oynadığı son 6 maç "2.5 ÜST" bitti.

- Galatasaray'ın ligdeki son 5 maçının 4'ünde "karşılıklı gol" izledik.

- İki takım arasında oynanan son 5 maçın 4'ünü Galatasaray kazandı. (1 Göztepe galibiyeti)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "1.5 ÜST" oldu! %41'lik kesim karşılaşmada en az 2 gol çıkacağını düşünüyor... %16'lık kesim ise "Galatasaray Kazanır" tercihini kuponlarına koymuş ve 8 maçtır kazanamayan ev sahibinden galibiyet bekliyor.

ALİ NACİ KÜÇÜK’ÜN YORUMU

Pandemi sonrasındaki maçları baz aldığımızda ligin en başarısız iki takımı karşı karşıya gelecek. Galatasaray’ı şanssız sakatlıklar, cezalı futbolcular, forma şansı bulan oyuncularının başarısız performansı, Göztepe’yi ise ligde hedefsiz kalmak olumsuz etkiledi. İki formsuz, galibiyete hasret olan ne ofansta ne de defansta son haftalarda başarılı olamayan iki renktaş takımın mücadelesi… Galatasaray’da yine Falcao ile Lemina forma giyemeyecek. Genç Emin yine sahada olacak. Hatta ve hatta bu maçta genç oyuncularla alakalı başka sürprizler olabilir! Ben bu maçta iki takımın da skora katkı yapacağını, karşılıklı goller izleyeceğimizi düşünüyorum.