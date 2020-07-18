Süper Lig'de son iki maç... Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi şansını sürdürebilmesi için Göztepe'yi yenmek zorunda... Kritik maç öncesi camia heyecanlı... Taraftar müsabakayı kaçırmak istemezken 'Galatasaray Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?' sorusu sıklıkla yöneltiliyor.

GALATASARAY GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray Göztepe maçı bu akşam saat 21.00'de Türk Telekom Arena'da oynanacak. Müsabakayı hakem Koray Gençerler yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS HD1'den naklen yayınlanacak.

FALCAO VE LEMİNA YİNE YOK

Galatasaray’da tedavilerine devam edilen Radamel Falcao ile Mario Lemina karşılaşmada forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Fernando Muslera ve Florin Andone de maçın kadrosunda bulunmayacak. Kırmızı kart cezası biten Sofiane Feghouli ise görev verilmesi durumunda sahadaki yerini alacak.

DÖRT FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Galatasaray’da Göztepe maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte Jean Michael Seri, Ömer Bayram, Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 34. haftadaki Fraport TAV Antalyaspor maçında görev yapamayacak.

SON 8 MAÇINI KAZANAMADI

Galatasaray, Süper Lig’de yaptığı son 8 maçta galibiyet elde edemedi. Sarı-kırmızılı takım, ligin 24. haftasında Gençlerbirliği’ni 3-0 yendikten sonra çıktığı maçlarda Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor, Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor ve MKE Ankaragücü’ne mağlup oldu.

GALATASARAY İLE GÖZTEPE 56. RANDEVUDA

Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig’de yarın 56. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 55 maçtan 30’unu Galatasaray, 12’sini Göztepe kazandı, 13 müsabaka da berabere sonuçlandı. Atılan gollerde de Galatasaray’ın, Göztepe’ye 81-38 üstünlüğü bulunuyor. Sezonun ilk yarısında İzmir’de oynanan müsabakayı Göztepe 2-1 kazandı.

İSTANBUL’DAKİ MAÇLAR

İki ekip, yarın yapacakları maçla ligde İstanbul’da 28. kez karşılaşacak. Geride kalan müsabakalarda Galatasaray’ın galibiyetlerde 16-3 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul’da 8 maç da berabere sonuçlanırken, Galatasaray 42, Göztepe ise 14 gol attı. Göztepe, İstanbul’da 1972-1973 sezonunda 1-0 yendiği rakibiyle daha sonra deplasmanda yaptığı 12 maçı da kazanamadı. Bu süre içindeki müsabakalardan 10’nu kaybeden İzmir ekibi, 2’sinde berabere kaldı, taraftarlarına rakip sahada galibiyet sevinci yaşatamadı.

FARKLI SKORLAR

Taraflar arasında geride kalan 55 lig maçında en farklı skorları İstanbul’un sarı-kırmızılı ekibi elde etti. Galatasaray, 1978-1979 sezonunda İstanbul’da 6-1, 1959’daki ilk sezonda ise İzmir’de 5-0 galip geldi. Göztepe ise toplam 11 kez yendiği rakibi karşısında en fazla 2 farklı skorlar aldı.