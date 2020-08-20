Galatasaray haberleri | Elabdellaoui'nin menajeri açıkladı! "3 büyük ligden teklif geldi"

Galatasaray'ın 3 yıllık sözleşme imzaladığı yeni transferi Omar Elabdellaoui ve menajeri Mikail Adampour, açıklamalarda bulundu.

Norveçli sağ bek, Galatasaray'ın kazanma geleneğinin kendisine çekici geldiğini belirtirken, menajer Adampour ise Avrupa'nın birçok takımından gelen teklifleri sarı-kırmızılı takım için reddettiklerini ifade etti.

"Galatasaray'ın geleneği cazip geldi"

Şampiyonluk mücadelesi vermek için Galatasaray'a geldiğini söyleyen Omar, "Olympiakos'ta 6 harika yıl geçirdikten sonra, rekabet faktörü benim için önemliydi. Kariyerim boyunca kupalar için mücadele ettim. Diğer kulüplerin ilgisi benim için harikaydı. Tüm seçenekleri ekibimle birlikte inceledim ve Galatasaray'ın kupalar için savaşma geleneği benim için cazip geldi." dedi.

"Başka takımların da ilgisi vardı"

Menajer Adampour ise, "Başka takımların da ilgisi vardı. Omar'a teklif yapan ülkeler arasında İngiltere, Almanya ve İtalya'da var. Kulüplere saygımdan isimlerini söylemeyeceğim ve bunun ötesinde de bir açıklama yapmayacağım." ifadelerini kullandı.

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