Galatasaray haberleri | Herkes tatilde, Ozornwafor çalışıyor! Satın alma opsiyonu...

Onur Dinçer - Skorer

Süper Lig sona erip sezon tamamlandıktan sonra, Galatasaraylı futbolcular da sevdikleriyle tatile çıkma fırsatı yakaladılar. Bir çok oyuncu bulundukları yerlerden tatil manzaralarını, kimileriyse tatilde dahi çalışmayı bırakmadığının ispatı olan fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyorlar.



La Liga mücadelesinde en az 1 hafta

Ancak sarı-kırmızılıların bir diğer futbolcusu, henüz sezonu tamamlayamadı. Sezon başında İspanya’nın Almeria kulübüne gönderilen Valentine Ozornwafor için futbol hala devam ediyor. İspanya 2. Ligini 4. sırada tamamlayan Almeria, play-off turuna kaldı. La Liga’ya yükselecek son takımı belirleyecek olan play-off’ta Girona ile eşleşen Almeria takımı ilk maçı 13 Ağustos, rövanşı 16 Ağustos’ta oynayacak.

Almeria'nın son idmanında takımla

Bu karşılaşmaya hazırlanan Almeria’nın dünkü idmanında da Ozornwafor çalışmalara katıldı. Takımının yarı finaldeki mücadelesi nedeniyle 1 hafta daha burada yola devam etmesi beklenen Nijeryalı futbolcu için futbol sezonu, finale kalmaları halinde daha da uzayabilecek.



Opsiyonu belirlenen tarihte kullanmadılar

Futbolcunun sözleşmesinde ‘31.05.2020 tarihine kadar net 1.850.000 Euro transfer bedeli ile oyuncuyu satın alma opsiyonuna sahiptir’ ibaresi bulunuyordu. Ancak Almeria ekibi bu opsiyonu kullanmadığı için Ozornwafor’un önümüzdeki haftalarda Galatasaray’a dönmesi bekleniyor.

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