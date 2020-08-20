Galatasaray haberleri | Listede tek Türk hoca Fatih Terim oldu!

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi’nin en başarılı teknik adamları İspanyol ve İtalyanlar oldu. İki ülkenin teknik adamlarının 10’ar defa şampiyonluk yaşadığı kupada Hollandalılar 6, Almanlar 5, İngilizler 4, Portekizliler 3, Arjantinli ve İsveçliler ise 2’şer kez şampiyonluk sevinci yaşadı.



Fatih Terim, 2000 yılında Galatasaray’ın kupayı kazanmasıyla listeye giren tek Türk teknik adam oldu. İskoçlar, Belçikalılar, Fransızlar, Ruslar ve Rumenler de birer kez kupa şampiyonluğuna teknik adam olarak ulaştı.

İtalyan Giovanni Trapattoni ve İspanyol Unai Emery, üçer kez bu başarıyı göstererek, kişisel anlamda bu kulvardaki en başarılı teknik adamlar oldu.