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HaberlerFutbol Haberleri Galatasaray Haberleri | Oğulcan Çağlayan'ın listeye alınmama sebebi: Tazminat!
15.09.2020 - 12:26 | | Takvim

Galatasaray Haberleri | Oğulcan Çağlayan'ın listeye alınmama sebebi: Tazminat!

Galatasaray'da Gaziantep FK maçı kadrosunda yer almayan Oğulcan Çağlayan'ın, Avrupa listesine de alınmaması kafaları karıştırdı.

Galatasaray Haberleri | Oğulcan Çağlayan'ın listeye alınmama sebebi: Tazminat!
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Çaykur Rizespor'un sözleşmesini tek taraflı olarak uzattığı Oğulcan Çağlayan, feshetme hakkını kullandı ve Galatasaray'a transfer oldu.

Galatasaray genç futbolcu için, 11 Ağustos'ta TFF'ye geçici lisans başvurusu yaptı ancak futbolcunun resmi maçlarda forma giymemesi soru işaretleri yarattı.

Dava, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nda (UÇK) görülmeye devam ederken TFF, geçen hafta, Oğulcan'a geçici transfer izni verdi.

Ancak genç futbolcu, Gaziantep maçı kadrosunda yer almadığı gibi Avrupa Ligi listesine de dahil edilmedi.

Bu durumun, herhangi bir tazminat sıkıntısı yaşanmaması için sarı-kırmızılı kulübün avukatları tarafından talep edildiği öğrenildi.

Galatasaray Haberleri | Oğulcan Çağlayanın listeye alınmama sebebi: Tazminat

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