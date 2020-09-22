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22.09.2020 - 17:11 | | Â  Â  Ä°STANBUL (AA) -

Galatasaray, Hajduk Split maçÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda 24Â  EylÃ¼l PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ HÄ±rvatistan'Ä±n Hajduk Split takÄ±mÄ±nÄ± aÄŸÄ±rlayacaÄŸÄ± maÃ§Ä±nÂ  hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±.Â

Galatasaray, Hajduk Split maçÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±
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KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Florya Metin Oktay Tesisleri'ndekiÂ  idmanda sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar, ilk bÃ¶lÃ¼mde Ä±sÄ±nma Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi

SÃ¼per Lig'deki Medipol BaÅŸakÅŸehir mÃ¼sabakasÄ±nda forma giyen oyuncularÂ  ile diÄŸer futbolcularÄ±n ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lÃ¼mde, pas oyunlarÄ± oynandÄ±. AntrenmanÄ±n anaÂ  bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde ise oyunsal formda dayanÄ±klÄ±lÄ±k Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± Ã¼zerinde duruldu.

Â Antrenmana katÄ±lmayan oyuncunun tedavisine baÅŸlandÄ±. Galatasaray, Hajduk Split karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± Ã¶ncesindeki son antrenmanÄ±nÄ±Â  yarÄ±n akÅŸam yapacak.

Teknik direktÃ¶r Fatih Terim, antrenman Ã¶ncesi dÃ¼zenlenecek basÄ±nÂ  toplantÄ±sÄ±nda gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayacak.

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Galatasaray, Hajduk Split maÃ§Ä± hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±

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