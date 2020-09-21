21.09.2020 - 10:19 |
Galatasaray Hajduk Split maçı ne zaman saat kaçta yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi GS maçı hangi kanalda izlenecek? İlk 11...
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan Galatasaray Hajduk Split maçıyla devam ediyor. 3. tur ön eleme maçında temsilcimiz Galatasaray, Perşembe günü sahasında Hırvat ekibi Hajduk Split'i konuk edecek. 2. turda Azerbaycan temcilsicisi Neftçi Bakü'yü 3-1 yenerek adını bir üst tura yazdıran Cimbom, bu turu da geçerek play-offlara kalmak istiyor. Şimdiye kadar lig ve Avrupa'da oynadığı 3 maçı da kazanmayı başaran Galatasaray'da muhtemel 11 de belli oldu...
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hırvatistan ekibi Hajduk Split'i konuk edeceği karşılaşmada İngiliz hakem Craig Pawson düdük çalacak.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Pawson'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Lee Betts ve Ian Hussin gerçekleştirecek. İngiliz Robert Jones ise mücadelede dördüncü hakem olarak görev alacak.
GALATASARAY HAJDUK SPLIT MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray ile Hajduk Split arasındaki karşılaşma, 24 Eylül Perşembe günü saat 21.00'de Türk Telekom Stadı'nda oynanacak ve mücadele D-Smart'ın Spor Smart kanalından canlı yayınlanacak.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Linnes, Donk, Belhanda, Ömer Bayram, Emre, Babel, Diagne