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HaberlerUefa Avrupa Ligi Haberleri Galatasaray-Hajduk Split UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?
23.09.2020 - 21:05 |

Galatasaray-Hajduk Split UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray-Hajduk Split maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu maçında temsilcimiz Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split'i konuk edecek. UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü'yü 3-1'lik skorla geçen Galatasaray, Hajduk Split ile eşleşti. Peki Galatasaray-Hajduk Split maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

Galatasaray-Hajduk Split UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?
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Galatasaray-Hajduk Split maçı için geri sayım sürüyor. UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu maçında Hajduk Split'i konuk edecek. UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu maçında Azerbaycan'ın Neftçi Bakü takımını 3-1'lik skorla geçen temsilcimiz Galatasaray, Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split ile eşleşti. Peki Galatasaray-Hajduk Split maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

GALATASARAY-HAJDUK SPLİT MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Hajduk Split maçı 24 Eylül Perşembe akşamı saat 21:00'de başlayacak Türk Telekom Stadyumu'nda Pandemi nedeniyle tek maç eleme usülüne göre oynanacak mücadeleye seyirci de alınmayacak. Galatasaray-Hajduk Split maçı D-Smart platformu Smart Spor ekranından naklen yayınlanacak.

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