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05.12.2020 - 01:55 |

Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman, hangi kanalda? Galatasaray - Hatayspor maçı muhtemel 11'leri...

Süper Lig'in başarılı takımı Galatasaray, Hatayspor'u konuk ediyor. Sarı kırmızılılar Lig'de Atakaş Hatayspor ile ilk kez karşı karşıya gelecek. Son beş maçta yenilgi görmeyen Galatasaray'a karşı top koşturacak olan Hatayspor çıktığı beş maçta iki kez kazanan oldu. Peki, Galatasaray - Hatayspor maçı saat kaçta, şifreli mi?

Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman, hangi kanalda? Galatasaray - Hatayspor maçı muhtemel 11'leri...
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Galatasaray - Hatayspor maçına saatler kaldı! Galatasaray, son 5 karşılaşmasında hanesine 13 puan yazdırdı. Ancak Hatayspor ise 12 puan ile puan tablosunda sarı kırmızıların çok gerisinde yer alıyor. Süper Lig'in 11. haftasında karşılaşacak iki takım da tüm kozlarını kullanacak. İşte, Galatasaray - Hatayspor maçı detayları...

GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sarı kırmızılı ekip, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasına kadar başarılı bir performansla geldi. 10 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı ve bu ana kadar takımın 20 puanı bulunuyor. Heyecanla beklenen mücadele ise 5 Aralık Cumartesi günü saat 19:00'da gerçekleştirilecek.

GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray ev sahipliğinde düzenlenecek maç, 12 puanla 13. sırada yer alan Hatayspor için belirleyici karşılaşmalardan olacak. Müsabaka şifreli ve canlı olarak Bein Sports 1'den aktarılacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Okan Kocuk, Linnes, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Feghouli, Oğulcan Çağlayan, Emre Akbaba, Diagne

Hatayspor: Munir, Mesut, Renan, Yusuf, Burak, Rayane, Sackey, Selim, Traore, Babajide, Diouf

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