Süper Lig'de 11. hafta maçları başladı. Bu akşam Galatasaray, Hatayspor'la karşı karşıya geliyor. Kritik maç öncesi her iki kulübün taraftarı 'Galatasaray Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?' sorusuna cevap arıyor.

GALATASARAY HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Hatayspor maçı bu akşam saat 19.00'da TT Arena'da oynanacak. Mücadeleyi Erkan Özdamar yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS HD1 kanalından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY - HATAYSPOR MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Fatih, Linnes, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Feghouli, Oğulcan, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Diagne

Hatayspor: Mohamedi, Burak Can, Yusuf, Pablo, Katranis, Sackey, Selim, Aabid, Traore, Akintola, Diouf

İLK RANDEVU

Galatasaray ile Hatayaspor, oynayacakları maçla ile birlikte Süper Lig'de ilk kez rakip olacak. İki ekip daha önce Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda iki takım da 1'er galibiyet aldı. Sezon başında iki takım arasında İstanbul'da oynanan hazırlık maçı ise 1-1 eşitlikle sona ermişti.

5 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ VAR

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son oynadığı 5 müsabakada rakiplerine 3 puan kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü, Demir Grup Sivasspor ve Çaykur Rizespor'u yenerken, Kayserispor ile berabere kaldı. Cimbom son olarak sahasında Alanyaspor'a kaybetmişti. Aslan son oynadığı 5 maçta rakip filelere 10 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.

İÇ SAHADA 2 GALİBİYET

Süper Lig'de geride kalan 10 haftada Galatasaray dış sahada daha çok puan topladı. Sarı-kırmızılılar Türk Telekom Stadyumu'nda oynadığı 5 karşılaşmada 8 puan alırken, deplasmandaki 5 müsabakada 12 kazandı. Cimbom evinde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlup aldı. Bu maçlarda 6 gol atıp, 4 gol yedi.

5 OYUNCUDAN 4'Ü GERİ DÖNÜYOR

Milli takım arasında korona virüs testleri pozitif çıkan ve testleri negatife dönen Arda Turan, Younes Belhanda, Okan Kocuk ve Ryan Babel, Hatayspor maçında görev verilmesi halinde oynayabilecek. Omar Elabdellaoui ise karantina süresi sona ermediği için kadroda bulunamayacak.

Geçtiğimiz çarşamba günü antrenmanda girdiği bir ikili mücadelenin ardından sol ayak bileği burkulan Taylan Antalyalı'nın durumu yapılacak tetkiklerden sonra belli olacak. Özel program dahilinde çalışan Falcao ve Saracchi'nin durumları da bugün yapılacak antrenmandan sonra netlik kazanacak.

3 FUTBOLCU SINIRDA

Galatasaray'da Hatayaspor maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Christian Luyindama, Younes Belhanda ve Taylan Antalyalı bu mücadelede sarı kart görmesi halinde Fatih Karagümrük karşısında forma giyemeyecek.