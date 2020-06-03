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03.06.2020 - 14:46 | | İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray hazırlık maçı yaptı

Galatasaray, Süper Lig'in 27'nci haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı çalışmayla devam etti.

Galatasaray hazırlık maçı yaptı
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Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki çalışmaya ısınma hareketleriyle başlandı.

Çalışmanın ana bölümde oyuncular kendi arasında 11’e 11 hazırlık maçı yaptı. Antrenman yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Rizespor karşılaşması öncesi bir diğer hazırlık maçı, cumartesi günü mevcut oyunculardan oluşan iki takım arasından yapılacak.

Sarı kırmızılı takım, Rizespor müsabakasının hazırlıklarına yarın sabah Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Galatasaray hazırlık maçı yaptı

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