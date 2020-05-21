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21.05.2020 - 23:13 |

Galatasaray hazÄ±rlÄ±klara baÅŸladÄ±

Galatasaray bugÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§ift idmanla hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±.Â Fatih Terim yÃ¶netimindeki antrenman hijyen ve sosyal mesafe kuralÄ±na uygun olarak gerÃ§ekleÅŸtirildi.Â

Galatasaray hazÄ±rlÄ±klara baÅŸladÄ±
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Galatasaray bugÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§ift idmanla hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±.Â 

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Florya Metin Oktay Tesisleriâ€™nde teknik direktÃ¶r Fatih Terim yÃ¶netimindeki antrenman hijyen ve sosyal mesafe kuralÄ±na uygun olarak gerÃ§ekleÅŸtirildi.Â 

AntrenmanlarÄ±n sabah yapÄ±lan ilk bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde genel kuvvet Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± Ã¼zerinde duruldu. AkÅŸam antrenmanÄ±na ise koordinasyon ile Ä±sÄ±nmayla baÅŸlandÄ±. Ana bÃ¶lÃ¼mde futbola Ã¶zgÃ¼ topla dayanÄ±klÄ±lÄ±k Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±ldÄ±. Antrenman yenilenme koÅŸusu ve soÄŸuma hareketleriyle sona erdi.Â 

Galatasaray hazÄ±rlÄ±klarÄ±na yarÄ±n yapacaÄŸÄ± Ã§ift idmanla devam edecek.

Galatasaray hazÄ±rlÄ±klara baÅŸladÄ±

Galatasaray hazÄ±rlÄ±klara baÅŸladÄ±

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