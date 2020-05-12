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12.05.2020 - 20:42 | | AA

Galatasaray hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü

Galatasaray, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.

Galatasaray hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü
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Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edildiği belirtildi.

Sarı-kırmızılıların sabah antrenmanında ısınma hareketlerinin ardından koşu çalışmaları yapıldığı aktarıldı. Akşam idmanında ise koordinasyonlu ısınma hareketlerinin ardından topla teknik çalışmaların gerçekleştirildiği kaydedildi.

Galatasaray, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Galatasaray hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü

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