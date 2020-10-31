31.10.2020 - 15:47 | | AA
Galatasaray HDI Sigorta: 3 - PTT: 0
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 13. haftasındaGalatasaray HDI Sigorta, PTT'yi 3-0 yendi.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Erol Akbulut, Ramazan Demiröz
Galatasaray HDI Sigorta: Güldeniz Önal, Selin Arifoğlu, Çağla Akın, Kosheleva, Ergül Eroğlu, Ryhkliuk (Gizem Güreşen, İlkin Aydın, Sezen Keskekoğlu, Beren Yeşilırmak)
PTT: Bahar Akbay, Dimitrova, Merve Tanyel, Vuchkova, Cansu Aydınoğulları, Ceyda Aktaş (Simay Kurt, Mislina Kılıç, Dilşad Nur, Su Zent)
Setler: 25-12, 32-30, 25-21
Süre: 89 dakika (21, 39, 29)
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