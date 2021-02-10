Galatasaray HDI Sigorta Dörtlü Final'de!
Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında Galatasaray HDI Sigorta, PTT'yi 3-1 mağlup etti.
Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında Galatasaray HDI Sigorta, PTT'yi 3-1 mağlup etti.
Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, kupada Dörtlü Final oynamaya hak kazandı.
Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: Ebru Kaya, Aylin Turnaoğlu
Galatasaray HDI Sigorta: Nilay Karaağaç, Tatiana, Ergül Eroğlu, Alesia, İlkin Aydın, Selin Hazal Arifoğlu (Gizem Güreşen, Çağla Akın, Beren Yeşilırmak, Derya Çayırgan, Sezen Keşkekoğlu)
PTT: Mislina Yağmur Kılıç, Bahar Akbay, Emiliya, Elisa, Hristina, Cansu Aydınoğulları (Simay Kurt, Zent, Suna Alan Aysun, Merve Tanyel, Aslı Koçoğlu, Semra Özer)
Setler: 24-26, 25-15, 25-22, 25-13
Süre: 113 dakika (28, 26, 34, 25)