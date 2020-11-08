08.11.2020 - 00:01 |
Galatasaray HDI Sigorta - Karayolları: 3-2
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nde Galatasaray HDI Sigorta, Karayolları'nı 3-2 yendi.
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Karayolları'nı 3-2 yendi.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Ebru Aya, Aylin Nazire Turnaoğlu
Galatasaray HDI Sigorta: Nilay Karaağaç, Kosheleva, Ergül Eroğlu, Ryhkliuk, Güldeniz Önal, Hazal Selin Arifoğlu (İlkin Aydın, Gizem Güreşen, Çağla Akın)
Karayolları: Ezgi Akyaldız, Ezgi Kara, Tutku Burcu Yüzgenç, Tuğçe Ceyhan, Gerasymova, Havili (Gülçin Doğan, Selis Selvi, Selin Navruz)
Setler: 26-28, 25-16, 24-26, 25-18, 15-11
Süre: 138 dakika (32, 26, 33, 28, 19)