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08.11.2020 - 00:01 |

Galatasaray HDI Sigorta - Karayolları: 3-2

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nde Galatasaray HDI Sigorta, Karayolları'nı 3-2 yendi.

Galatasaray HDI Sigorta - Karayolları: 3-2
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Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Karayolları'nı 3-2 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel 

Hakemler: Ebru Aya, Aylin Nazire Turnaoğlu 

Galatasaray HDI Sigorta: Nilay Karaağaç, Kosheleva, Ergül Eroğlu, Ryhkliuk, Güldeniz Önal, Hazal Selin Arifoğlu (İlkin Aydın, Gizem Güreşen, Çağla Akın) 

Karayolları: Ezgi Akyaldız, Ezgi Kara, Tutku Burcu Yüzgenç, Tuğçe Ceyhan, Gerasymova, Havili (Gülçin Doğan, Selis Selvi, Selin Navruz) 

Setler: 26-28, 25-16, 24-26, 25-18, 15-11 

Süre: 138 dakika (32, 26, 33, 28, 19)

Galatasaray HDI Sigorta - Karayolları: 3-2

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