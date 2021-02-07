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07.02.2021 - 15:45 | | İSTANBUL (AA) -

Galatasaray HDI Sigorta-Nilüfer Belediyespor: 2-3

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi 27. hafta maçında Nilüfer Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yendi.

Galatasaray HDI Sigorta-Nilüfer Belediyespor: 2-3
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Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: İlhami Şenyurt, Esat Danzili

Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Hazal Selin Arifoğlu, Çağla Akın, Kosheleva, Ergül Eroğlu, Ryhkliuk, (Gizem Güreşen, Elifsu Ericek, Güldeniz Önal, Beren Yeşilırmak, Derya Çayırgan, Sezen Keşkekoğlu, Nilay Karaağaç)

Nilüfer Belediyespor: Maglio, Borgo, Aslı Tecimer, Yasemin Yıldırım, Buse Ünal, Wilhite, (Buse Kayacan, Sıla Özyürek, Fulden Ural)

Setler: 23-25, 28-26, 25-17, 14-25, 9-15

Süre: 118 dakika (25, 33, 23, 22, 15)

Galatasaray HDI Sigorta-Nilüfer Belediyespor: 2-3

 

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