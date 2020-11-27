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27.11.2020 - 01:54 | | AA

Galatasaray HDI Sigorta son 16'da!

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası son 32 turu rövanş maçında sahasında Ukrayna temsilcisi Khimik'i 3-1 yendi ve adını son 16 turuna yazdırdı.

Galatasaray HDI Sigorta son 16'da!
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Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası son 32 turu rövanş maçında sahasında Ukrayna temsilcisi Khimik'i 3-1 yendi ve adını son 16 turuna yazdırdı. 

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip ilk seti 25-21 kazandı. İkinci seti 25-22 kaybeden Galatasaray, üçüncü seti 25-20, dördüncü seti de 27-25 kazanarak salondan 3-1 galip ayrıldı. 

Galatasaray, Ukrayna'da oynanan ilk maçı da 3-0 kazanmıştı. 

Sarı-kırmızılı ekip, son 16 turunda Alman takımı SC Potdsam ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray HDI Sigorta, 08-10 Aralık 2020 tarihlerinde son 16 turu ve çeyrek final turu karşılaşmalarına İstanbul’da ev sahipliği yapacak. Son 16 turu ve çeyrek final maçları tek maç üzerinden oynanacak.

Galatasaray HDI Sigorta son 16da

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