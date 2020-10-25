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HaberlerVoleybol Haberleri Galatasaray HDI Sigorta-Tokat Belediye Plevne: 2-3
25.10.2020 - 17:18 | | AA

Galatasaray HDI Sigorta-Tokat Belediye Plevne: 2-3

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 11. haftasında Tokat Belediye Plevne, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yendi.

Galatasaray HDI Sigorta-Tokat Belediye Plevne: 2-3
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Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ramazan Demiröz, Akif Altın

Galatasaray HDI Sigorta: Doğukan Ulu, Selçuk Keskin, Burutay Subaşı, Vahit Emre Savaş, Torres, Yasin Aydın (Burak Mert, Onurcan Çakır, Batuhan Avcı, Melih Sıratça, Murat Yenipazar, Ertuğrul Gazi Metin)

Tokat Belediye Plevne: Abdullah Çam, Furkan Aydın, West, Kvalen, Cansın Hacıbekiroğlu, Graciano (Semih Çelik, Atakan Topal, Hasan Hüseyin Mermer, Yusuf Özdemir, Halil Dolaşık)

Setler: 25-17, 23-25, 23-25, 25-18, 11-15

Süre: 140 dakika (26, 33, 34, 26, 21)

Galatasaray HDI Sigorta-Tokat Belediye Plevne: 2-3

 

 

 

 

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