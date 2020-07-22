Galatasaray HDI Sigorta'da yeni sezon hazÄ±rlÄ±klarÄ± baÅŸladÄ±

Â KulÃ¼bÃ¼n internet sitesinde yer alan aÃ§Ä±klamada, sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larÄ±n yeni sezon hazÄ±rlÄ±klarÄ± kapsamÄ±nda ilk antrenmanÄ±nÄ± Galatasaray Park Voleybol Salonu'nda yaptÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

BaÅŸantrenÃ¶r Nedim Ã–zbey yÃ¶netiminde gerÃ§ekleÅŸtirilen idmana tÃ¼m oyuncularÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

GS TV'ye aÃ§Ä±klamalarda bulunan Nedim Ã–zbey, yerli oyuncu aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± bir takÄ±mla mÃ¼cadele edeceklerini belirterek, "Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±za baÅŸladÄ±k, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki sÃ¼reÃ§te tempomuzu daha da yÃ¼kselteceÄŸiz. Bizim yerli oyuncularÄ±mÄ±z gerÃ§ekten kaliteli Ã§ocuklar. Ben aynÄ± zamanda milli takÄ±m antrenÃ¶rÃ¼yÃ¼m. Yerli aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± bir takÄ±mla Ã§alÄ±ÅŸmak bizim iÃ§in Ã§ok kÄ±ymetli. Birbirimizi tanÄ±yoruz, bu sene de baÅŸarÄ±lÄ± olacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. GeÃ§en sezon pandemi sÃ¼recinde TÃ¼rkiye'nin en formda takÄ±mÄ± olduÄŸumuz anda, Avrupa KupasÄ±, lig ÅŸampiyonluÄŸu ve TÃ¼rkiye KupasÄ± ile birlikte 3 kupa kaybettik. HiÃ§bir ÅŸey saÄŸlÄ±ÄŸÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§emez. AynÄ± hÄ±rsla kaybettiÄŸimiz kupalarÄ±n hepsini alabilmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±k." ifadelerini kullandÄ±.

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± erkek voleybol takÄ±mÄ±nÄ±n kaptanÄ± SelÃ§uk Keskin ise tÃ¼m kulvarlarda baÅŸarÄ± hedeflediklerini vurgulayarak, "Antrenmanlar gayet iyi baÅŸladÄ±. ProgramlÄ± ÅŸekilde Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±za devam ediyoruz. Bayrama kadar bu bÃ¶yle gidecek. Bayramdan sonra da tempomuzu iyice yÃ¼kseltip lige hazÄ±r bir ÅŸekilde baÅŸlamak istiyoruz. Bu sene yine hedefimiz ÅŸampiyonluk. Ä°lk 4'te kalmak ve Avrupa KupalarÄ±'na gitmek istiyoruz. Galatasaray armasÄ±nÄ±n olduÄŸu her yerde hedef sadece ÅŸampiyonluk olur. Ä°nÅŸallah Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki sene bu pandemi sÃ¼resi de biter, Ã§ok daha gÃ¼zel bir ÅŸekilde yeni bir sezon geÃ§iririz." diye konuÅŸtu.