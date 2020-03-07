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07.03.2020 - 11:04 | | İSTANBUL (AA)

Galatasaray HDI Sigorta'nın rakibi Leo Shoes Modena

Voleybol Erkekler CEV Kupası'nda yarı finale çıkan Galatasaray HDI Sigorta, İtalyan ekibi Leo Shoes Modena ile eşleşti.

Galatasaray HDI Sigorta'nın rakibi Leo Shoes Modena

 

Avrupa Voleybol Konfederasyonundan (CEV) yapılan açıklamada, 4 Mart'ta oynanması planlanan Leo Shoes (İtalya)-GFC Ajaccio (Fransa) maçının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendiği hatırlatıldı.

Leo Shoes Modena'nın 3-0 üstünlüğüyle sona eren ilk maçın sonucunu iki takımın da kabul ettiği ve İtalyan ekibinin yarı finale yükseldiği kaydedildi.

CEV'in sitesindeki takvime göre yarı final ilk maçları 18-19 Mart, rövanş mücadeleleri ise 25-26 Mart'ta oynanacak.

 

 

 

 

 

 

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