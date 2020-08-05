Galatasaray ile Capital Sports Media arasında iş birliği anlaşması

Capital Sports Media, Londra, 05.08.2020 | Güzel oyun futbolu 35 milyondan fazla insanın takip ettiği Türkiye, bir futbol ülkesi. Futbol tutkunlarının %40’ının taraftarı olduğu, yüzyılı aşan tarihiyle ülkenin en büyük kulüplerinden Galatasaray, 2020’de, tüm dünyayı vuran COVID-19 pandemisinin etkisiyle şanssız bir sezonu geride bıraktı.

Ticari ve sportif modellerinde önemli değişiklik arayışındaki Galatasaray, bu iş birliği anlaşması ile Türk futboluna liderlik edecek. Bu çerçevede Galatasaray Kulübü’nün değerleriyle uyuşan ve Capital Sports Media’nın dünyanın en fazla aranan, ulaşılması zor büyüklükte taraftar kitlesiyle etkileşim kurmak için fırsatlar yaratma vizyonunu paylaşan, önemli ve belirli sayıdaki lansman ortakları ile başlayacaktır.

22 Türkiye Süper Ligi şampiyonluğu, 18 Türkiye Kupası, 16 Türkiye Süper Kupası başarısının yanı sıra UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupası kazandığı son yüzyılda Avrupa çapındaki başarılarıyla ses getirdi.

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Dorukhan Acar, anlaşma ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

“Sportif anlamda çalışma ve etkileşim yaratma süreçlerimizde önemli değişikliklere gitmek için doğru bir zamanda olduğumuza inanıyoruz. Sadece sadık ve büyük taraftarımızla Türkiye’de değil, futbolun global sahnesinde de… Uzun aramalar sonunda doğru yatırım ortaklığını bulduğumuza, yeni bir bakış

açısı ve hareket sunacağına, kulübümüzün hem ticari hem de sportif perspektifi açısından yarar sağlayacak bir iş birliği kurduğumuza inanıyoruz.”

Galatasaray, son derece sadık ve adanmış bir taraftar kitlesine sahip. Twitter ve Instagram’da takipçi kitlesi bazında Manchester United, Liverpool, Juventus ve Barcelona ile rekabet ediyor ve tüm platformlarda dünyanın ilk 5 kulübünden biri durumunda. Capital Sports Media CEO’su Tim Mangnall, iş birliği anlaşması ile ilgili şöyle konuştu:

“Hem Galatasaray’ın hem de Türkiye’nin muazzam potansiyelinin farkındayız. Capital Sports Media olarak Galatasaray’ın geleceğine uzun vadeli yatırım yapıyoruz. Köklü tarihi ve taraftar kitlesiyle futbol devi Galatasaray ile birlikte çok sayıda fırsat geliştirebileceğimizi, markalarla kurulacak başarılı ortaklıkları büyütebileceğimizi görüyoruz.”

Mangnall şöyle devam etti:

“Galatasaray ile birlikte Türk futbol camiasında değişime, dünya markalarına yeni ve heyecan verici fırsatlar yaratabileceğimize, saha içindeki kazanabileceği her başarıya ulaşması için Galatasaray’a ticari bir platform sağlayabileceğimize inanıyoruz.”