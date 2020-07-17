Ä°ki takÄ±m arasÄ±nda geride kalan 55 maÃ§tan 30'unu Galatasaray, 12'sini GÃ¶ztepe kazandÄ±, 13 mÃ¼sabaka da berabere sonuÃ§landÄ±.

AtÄ±lan gollerde de Galatasaray'Ä±n, GÃ¶ztepe'ye 81-38 Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ bulunuyor.

Sezonun ilk yarÄ±sÄ±nda Ä°zmir'de oynanan mÃ¼sabakayÄ± GÃ¶ztepe 2-1 kazandÄ±.

Ä°stanbul'daki maÃ§lar

Ä°ki ekip, yarÄ±n yapacaklarÄ± maÃ§la ligde Ä°stanbul'da 28. kez karÅŸÄ±laÅŸacak.

Geride kalan mÃ¼sabakalarda Galatasaray'Ä±n galibiyetlerde 16-3 Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ bulunuyor. Ä°stanbul'da 8 maÃ§ da berabere sonuÃ§lanÄ±rken, Galatasaray 42, GÃ¶ztepe ise 14 gol attÄ±.

GÃ¶ztepe, Ä°stanbul'da 1972-1973 sezonunda 1-0 yendiÄŸi rakibiyle daha sonra deplasmanda yaptÄ±ÄŸÄ± 12 maÃ§Ä± da kazanamadÄ±. Bu sÃ¼re iÃ§indeki mÃ¼sabakalardan 10'nu kaybeden Ä°zmir ekibi, 2'sinde berabere kaldÄ±, taraftarlarÄ±na rakip sahada galibiyet sevinci yaÅŸatamadÄ±.

FarklÄ± skorlar

Taraflar arasÄ±nda geride kalan 55 lig maÃ§Ä±nda en farklÄ± skorlarÄ± Ä°stanbul'un sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekibi elde etti.

Galatasaray, 1978-1979 sezonunda Ä°stanbul'da 6-1, 1959'daki ilk sezonda ise Ä°zmir'de 5-0 galip geldi.

GÃ¶ztepe ise toplam 11 kez yendiÄŸi rakibi karÅŸÄ±sÄ±nda en fazla 2 farklÄ± skorlar aldÄ±.

Galatasaray cephesi

Galatasaray, SÃ¼per Lig'in 33. haftasÄ±nda yarÄ±n GÃ¶ztepe'yi konuk edecek.

TÃ¼rk Telekom StadÄ±'nda saat 21.00'de baÅŸlayacak mÃ¼sabakayÄ± hakem Koray GenÃ§erler yÃ¶netecek.

SÃ¼per Lig'de son dÃ¶nemde aldÄ±ÄŸÄ± kÃ¶tÃ¼ sonuÃ§larla ÅŸampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ±nda havlu atan Galatasaray, 52 puanla 5. sÄ±rada yer alÄ±yor. Ligde 39 puana sahip GÃ¶ztepe ise averajla 10. sÄ±rada bulunuyor.

Ä°ki takÄ±m arasÄ±nda sezonun ilk yarÄ±sÄ±nda Ä°zmir'de oynanan maÃ§Ä± GÃ¶ztepe 2-1 kazanmÄ±ÅŸtÄ±.

Falcao ve Lemina yine yok

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Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Radamel Falcao ile Mario Lemina karÅŸÄ±laÅŸmada forma giyemeyecek.

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±mda sakatlÄ±klarÄ± nedeniyle sezonu kapatan Fernando Muslera ve Florin Andone de maÃ§Ä±n kadrosunda bulunmayacak.

KÄ±rmÄ±zÄ± kart cezasÄ± biten Sofiane Feghouli ise gÃ¶rev verilmesi durumunda sahadaki yerini alacak.

DÃ¶rt futbolcu sarÄ± kart ceza sÄ±nÄ±rÄ±nda

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Galatasaray'da GÃ¶ztepe maÃ§Ä± Ã¶ncesinde 4 futbolcu sarÄ± kart ceza sÄ±nÄ±rÄ±nda bulunuyor.

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekipte Jean Michael Seri, Ã–mer Bayram, Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli yarÄ±n kart gÃ¶rmeleri durumunda cezalÄ± duruma dÃ¼ÅŸecek ve 34. haftadaki Fraport TAV Antalyaspor maÃ§Ä±nda gÃ¶rev yapamayacak.

Son 8 maÃ§Ä±nÄ± kazanamadÄ±

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Galatasaray, SÃ¼per Lig'de yaptÄ±ÄŸÄ± son 8 maÃ§ta galibiyet elde edemedi.

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±m, ligin 24. haftasÄ±nda GenÃ§lerbirliÄŸi'ni 3-0 yendikten sonra Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± maÃ§larda Demir Grup Sivasspor, BeÅŸiktaÅŸ, Gaziantep FK ve Medipol BaÅŸakÅŸehir ile berabere kalÄ±rken, Ã‡aykur Rizespor, Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor ve MKE AnkaragÃ¼cÃ¼'ne maÄŸlup oldu.

GÃ¶ztepe cephesi

SÃ¼per Lig'de yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle lige verilen aradan sonra en az puan toplayan iki ekip Galatasaray ile GÃ¶ztepe yarÄ±n birbirlerine rakip olacak.

Ligde en son 21. hafta erteleme maÃ§Ä±nda Ã‡aykur Rizespor'u 2-0 maÄŸlup eden GÃ¶ztepe, lige verilen aradan sonra Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± 6 maÃ§ta galibiyet alamadÄ±. Bu mÃ¼sabakalarda 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle 2 puan toplayabilen GÃ¶ztepe, 33. hafta Ã¶ncesinde 39 puan ve averajla 10. sÄ±rada bulunuyor.

GÃ¶ztepe, yarÄ±n kendisi gibi lige verilen aradan sonra Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± 6 mÃ¼sabakada galibiyeti olmayan ve bu maÃ§larda 2 puanÄ± bulunan Galatasaray'a konuk olacak.

TÃ¼rk Telekom StadÄ±'nda saat 21.00'de baÅŸlayacak mÃ¼sabakada hakem Koray GenÃ§erler dÃ¼dÃ¼k Ã§alacak.

GÃ¶ztepe'de Galatasaray maÃ§Ä± Ã¶ncesinde Cameron Jerome, Deniz Kadah ve Serdar GÃ¼rler'in sakatlÄ±klarÄ± bulunuyor.

MÃ¼sabaka iÃ§in son Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± bugÃ¼n Ä°zmir'de yapacak sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± futbolcular daha sonra kara yoluyla Ä°stanbul'a hareket edecek.