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17.07.2020 - 09:06 | | Fanatik

Galatasaray ile Trezeguet arasında pazarlıklar başlıyor!

Galatasaray, Trezeguet için menajer D’Avila ile önümüzdeki hafta masaya oturacak. Mali şartlarda anlaşma sağlanırsa, Aston Villa ile ilk pazarlığı da D’Avila yapacak. Aslan’ın planı, Mısırlı yıldızın satın alma opsiyonunu da alabilmek.

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Galatasaray’da beklenen görüşme gerçekleşmek üzere... Sarı-Kırmızılı yönetim, önümüzdeki hafta Trezeguet’nin menaceri William D’Avila ile bir araya gelecek. Bu görüşmede Mısırlı yıldızın kiralanması konusunda tüm şartlar masaya yatırılacak. Mali konularda mutabakat sağlanırsa, ilk olarak D’Avila, Aston Villa Kulübü’yle temas kuracak ve oyuncunun Galatasaray’a gitmek istediğini yönetime bildirecek. Sarı-Kırmızılılar da menajer vasıtasıyla talep edilen kiralama ücreti gibi detayların pazarlığına girişecek. Galatasaray’da ilk plan, anlaşmayı 2 yıllık yapıp, kontrata satın alma opsiyonu da ekletmek. Ancak İngilizler 1 yılda diretirse veya satın alma opsiyonunu vermezse, Sarı- Kırmızılılar bu tür bir anlaşmaya da gayet sıcak bakıyor.

Galatasaray ile Trezeguet arasında pazarlıklar başlıyor

Diagne ile buluşacaklar

Fatih hocanın bu transferdeki en büyük isteği, Kasımpaşa’da harikalar yaratan Diagne ile Trezeguet ikilisini Galatasaray’da buluşturmak. Sezon başında gözden çıkarılan ve Brugge’e kiralık verilen Senegalli golcü, Belçika’da işler umduğu gibi gitmeyince, Galatasaray’a geri dönmek ve burada kalıcı olmak istediğini defalarca Florya’ya bildirmişti. Terim, Diagne’ye son bir şans daha vermek ve Trezeguet ile uyumunu görmek istiyor. Galatasaray’ın forvet transferindeki yol haritası da Diagne’nin performansına göre yeniden şekillenebilir.

Galatasaray ile Trezeguet arasında pazarlıklar başlıyor

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