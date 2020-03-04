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HaberlerEurocup Haberleri Galatasaray - İzmit Belediyespor: 66-81
04.03.2020 - 19:50 |

Galatasaray - İzmit Belediyespor: 66-81

Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında İzmit Belediyespor, Galatasaray’ı 81-66 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Galatasaray - İzmit Belediyespor: 66-81

İzmit Belediyespor’un yarı finaldeki rakibi, OGM Ormanspor - Beşiktaş TRC İnşaat mücadelesinin galibi olacak.

SALON: Atatürk
HAKEMLER: Sami Özel, Tunçtan Durmuşcan, Egemen Ercan
GALATASARAY: Işıl Alben 15, Alperi Önar, Hartley 15, Sude Yılmaz 5, Macaulay 18, Meltem Yıldızhan 6, Tilbe Şenyürek 5, Sinem Ataş, Stankovic 2
İZMİT BELEDİYESPOR: Cado 11, Melissa Paylar, Gizem Yavuz 5, Özge Kavurmacıoğlu 15, Anigwe 20, Williams 30, Gamze Takmaz, Melek Yusufoğlu
1’İNCİ ÇEYREK: 20-10
İLK YARI: 35-31
3’ÜNCÜ ÇEYREK: 45-57

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