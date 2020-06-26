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26.06.2020 - 10:48 | |   İSTANBUL (AA) -

Galatasaray, Jupp Derwall'i andı

Galatasaray Kulübü, unutulmaz teknik direktörü Jupp Derwall'in 13. ölüm yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Galatasaray, Jupp Derwall'i andı
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Sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türk futbolunda tarihi yeniden yazan, Galatasaray ve dünya futbolunun unutulmaz isimlerinden, eski teknik direktörümüz Jupp Derwall'i aramızdan ayrılışının 13. yıl dönümünde sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz. Seni hiç unutmayacağız Herr Derwall." ifadeleri kullanıldı.

Kariyerinde 1978-1984 yıllarında Batı Almanya Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Derwall, 1980'de Avrupa şampiyonluğu yaşadı. Derwall yönetimindeki Batı Almanya, 1982 Dünya Kupası'nda ise finale kadar çıktı ancak İtalya'ya yenilerek 2. oldu.

Galatasaray'ın başına 1984'te geçen Alman teknik adam, sarı-kırmızılı ekiple birer lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Derwall, Galatasaray'da çalıştığı 3 sezonda Türk futboluna modern antrenman teknikleri ve taktik fikirleri kazandırırken, tesisleşmenin önemini aşıladı.

Derwall, Mustafa Denizli ve Fatih Terim gibi teknik direktörlerin yetişmesine de büyük katkıda bulundu.

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