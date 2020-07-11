Galatasaray KadÄ±n Basketbol TakÄ±mÄ± yeni sezon kadrosunu tamamladÄ±

KulÃ¼bÃ¼ internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekip 9 oyuncuyla sÃ¶zleÅŸme imzaladÄ±.

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekip, geÃ§tiÄŸimiz sezon da takÄ±mda oynayan Bria Hartley ile sÃ¶zleÅŸme yenilendiÄŸine yer verilen aÃ§Ä±klamada, "Uzun rotasyonuna ekleme olarak ABD'li Mercedes Russell ve 2020 WNBA Draft'larÄ±nda ilk tur beÅŸinci sÄ±radan seÃ§ilen Bella Alarie ile sÃ¶zleÅŸme imzalanÄ±rken LetonyalÄ± tecrÃ¼beli forvet Anete Steinberga da gelecek sezon sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ± formayÄ± giyecek." denildi.

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadeler kullanÄ±ldÄ±:

"TakÄ±mÄ±mÄ±z, yerli rotasyonuna ise Ã¼Ã§ yeni isim eklerken iki oyuncumuzla da sÃ¶zleÅŸme tazeledi. 'SarayÄ±n SultanlarÄ±'nda daha Ã¶nce de sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± formayÄ± giyen 26 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±sa forvet Cansu KÃ¶ksal ile anlaÅŸmaya varÄ±ldÄ±. Oyun kurucu rotasyonuna ise ligimizin en deÄŸerli kÄ±sa oyuncularÄ±ndan, milli formaya da hizmet eden Pelin Derya BilgiÃ§ ve Asena YalÃ§Ä±n eklendi. TakÄ±mÄ±mÄ±z, altyapÄ±mÄ±zdan yetiÅŸen ve son Ã¼Ã§ sezondur A takÄ±m kadrosunda sÃ¼re ÅŸansÄ± da bulan Meltem YÄ±ldÄ±zhan ve Eda Åžahin ile de sÃ¶zleÅŸme yeniledi. AltyapÄ±mÄ±zÄ±n yetiÅŸtirdiÄŸi dÃ¶rt deÄŸerli ve gelecek vaat eden oyuncumuz olan MÄ±sra Albayrak, Miray Balotu, Sude YÄ±lmaz ve Melisa EroÄŸlu da bu sezon A takÄ±m kadromuzda yer alacaklar. Kadromuza yeni katÄ±lan oyuncularÄ±mÄ±za hoÅŸ geldin dileklerimizi iletirken yeni sezonda TÃ¼rkiye KadÄ±nlar Basketbol Ligi ve Avrupa Ligi'nde mÃ¼cadele edecek olan 'SarayÄ±n SultanlarÄ±'na baÅŸarÄ±lar dileriz."