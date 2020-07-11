Basketbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerIng Basketbol Süper Ligi Haberleri Galatasaray KadÄ±n Basketbol TakÄ±mÄ± yeni sezon kadrosunu tamamladÄ±
11.07.2020 - 16:19 | | Â  Ä°STANBUL (AA) -Â

Galatasaray KadÄ±n Basketbol TakÄ±mÄ± yeni sezon kadrosunu tamamladÄ±

Galatasaray KulÃ¼bÃ¼, kadÄ±n basketbol takÄ±mÄ±nÄ±n 2020-2021 sezonu kadrosunu tamamladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Galatasaray KadÄ±n Basketbol TakÄ±mÄ± yeni sezon kadrosunu tamamladÄ±
ABONE OL

KulÃ¼bÃ¼ internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekip 9 oyuncuyla sÃ¶zleÅŸme imzaladÄ±.

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekip, geÃ§tiÄŸimiz sezon da takÄ±mda oynayan Bria Hartley ile sÃ¶zleÅŸme yenilendiÄŸine yer verilen aÃ§Ä±klamada, "Uzun rotasyonuna ekleme olarak ABD'li Mercedes Russell ve 2020 WNBA Draft'larÄ±nda ilk tur beÅŸinci sÄ±radan seÃ§ilen Bella Alarie ile sÃ¶zleÅŸme imzalanÄ±rken LetonyalÄ± tecrÃ¼beli forvet Anete Steinberga da gelecek sezon sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ± formayÄ± giyecek." denildi.

Galatasaray KadÄ±n Basketbol TakÄ±mÄ± yeni sezon kadrosunu tamamladÄ±

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadeler kullanÄ±ldÄ±:

"TakÄ±mÄ±mÄ±z, yerli rotasyonuna ise Ã¼Ã§ yeni isim eklerken iki oyuncumuzla da sÃ¶zleÅŸme tazeledi. 'SarayÄ±n SultanlarÄ±'nda daha Ã¶nce de sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± formayÄ± giyen 26 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±sa forvet Cansu KÃ¶ksal ile anlaÅŸmaya varÄ±ldÄ±. Oyun kurucu rotasyonuna ise ligimizin en deÄŸerli kÄ±sa oyuncularÄ±ndan, milli formaya da hizmet eden Pelin Derya BilgiÃ§ ve Asena YalÃ§Ä±n eklendi. TakÄ±mÄ±mÄ±z, altyapÄ±mÄ±zdan yetiÅŸen ve son Ã¼Ã§ sezondur A takÄ±m kadrosunda sÃ¼re ÅŸansÄ± da bulan Meltem YÄ±ldÄ±zhan ve Eda Åžahin ile de sÃ¶zleÅŸme yeniledi. AltyapÄ±mÄ±zÄ±n yetiÅŸtirdiÄŸi dÃ¶rt deÄŸerli ve gelecek vaat eden oyuncumuz olan MÄ±sra Albayrak, Miray Balotu, Sude YÄ±lmaz ve Melisa EroÄŸlu da bu sezon A takÄ±m kadromuzda yer alacaklar. Kadromuza yeni katÄ±lan oyuncularÄ±mÄ±za hoÅŸ geldin dileklerimizi iletirken yeni sezonda TÃ¼rkiye KadÄ±nlar Basketbol Ligi ve Avrupa Ligi'nde mÃ¼cadele edecek olan 'SarayÄ±n SultanlarÄ±'na baÅŸarÄ±lar dileriz."

Galatasaray KadÄ±n Basketbol TakÄ±mÄ± yeni sezon kadrosunu tamamladÄ±

Robben eski günlerdeki gibi!
daha fazla video iÃ§in
SON DAKÄ°KA
  1. Galatasaray KadÄ±n Basketbol TakÄ±mÄ± yeni sezon kadrosunu tamamladÄ±
    Galatasaray KadÄ±n Basketbol TakÄ±mÄ± yeni sezon kadrosunu tamamladÄ±
  2. BüyükÅŸehir Belediye Erzurumspor için Süper Lig yolunda kritik 180 dakika
    BüyükÅŸehir Belediye Erzurumspor için Süper Lig yolunda kritik 180 dakika
  3. Son dakika | Abdurrahim Albayrak: Galatasaray'Ä± Çin'den gelen mikrop durdurdu!
    Son dakika | Abdurrahim Albayrak: Galatasaray'Ä± Çin'den gelen mikrop durdurdu!
  4. Zürih'te futbolcular karantinaya alÄ±ndÄ±
    Zürih'te futbolcular karantinaya alÄ±ndÄ±  
  5. Misli.com'da günün en çok oynanan maçlarÄ±
    Misli.com'da günün en çok oynanan maçlarÄ±



YAZARLAR
TÃœM YAZARLAR

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Son dakika | Galatasaray'Ä±n Ankaragücü maçÄ± kamp kadrosu açÄ±klandÄ±!

Son dakika | Galatasaray'Ä±n AnkaragÃ¼cÃ¼ maÃ§Ä± kamp kadrosu aÃ§Ä±klandÄ±!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Nuri Åžahin Fenerbahçe için Ä°stanbul'a geliyor...

Son dakika FenerbahÃ§e transfer haberleri | Nuri Åžahin FenerbahÃ§e iÃ§in Ä°stanbul'a geliyor...

Ajax'Ä±n stadÄ± restorana döndü!

Ajax'Ä±n stadÄ± restorana dÃ¶ndÃ¼!

Almanya 4. Ligi'nden BalÄ±kesirspor'a transfer oldu

Almanya 4. Ligi'nden BalÄ±kesirspor'a transfer oldu

SÄ±radaki Haber