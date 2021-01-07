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07.01.2021 - 17:09 |

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda Courtney Williams'ın sözleşmesi feshedildi

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda Courtney Williams ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda Courtney Williams'ın sözleşmesi feshedildi
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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda Courtney Williams ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"2020-2021 sezonunda takımımıza katılan Courtney Williams, dedesinin vefatı üzerine ülkesi Amerika Birleşik Devletleri'ne dönme ve sezonun geri kalanını ailesiyle geçirme talebini kulübümüze iletmiştir. Bu talep üzerine kulübümüz oyuncuyla yollarını karşılıklı fesih yoluyla ayırmıştır.

Courtney Williams'a baş sağlığı dileklerimizi iletir, bu sezon takımımıza yaptığı katkılar sebebiyle teşekkür ederiz.

Galatasaray Spor Kulübü"

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Galatasaray Kadın Basketbol Takımında Courtney Williamsın sözleşmesi feshedildi

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